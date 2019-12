Lucro industrial da China avança 5,4% em novembro, na comparação anual

As companhias do setor industrial da China voltaram a registrar crescimento no lucro em novembro, em linha com a recuperação da produção das fábricas, conforme as políticas do governo começam a fazer efeito. O lucro industrial teve crescimento de 5,4% em novembro, na comparação anual, a 593,9 bilhões de yuans (US$ 84,9 bilhões), segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas.

Em outubro, o lucro industrial havia tido queda de 9,9% na comparação anual. Nos primeiros 11 meses de 2019, o lucro industrial na China registrou recuo de 2,1% ante igual intervalo do ano passado.

As companhias estatais chinesas registraram o maior recuo no lucro entre o período de janeiro e novembro, uma queda de 11,2% ante igual intervalo de 2018. Já as companhias privadas registraram crescimento de 6,5% na mesma comparação anual nos 11 primeiros meses do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.