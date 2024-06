Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 7:29 Para compartilhar:

O lucro industrial da China subiu 0,7% em maio, na comparação anual, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS, na sigla em inglês). Em abril, houve expansão de 4,0%. Já no acumulado de janeiro a maio, o lucro industrial avançou 3,4%, na comparação com igual período do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.