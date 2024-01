Lucro do Wells Fargo sobe 9,22% e atinge US$ 3,45 bi no 4º trimestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 10:33 Para compartilhar:

O Wells Fargo registrou lucro líquido de US$ 3,45 bilhões no quarto trimestre de 2023, equivalente a US$ 0,86 por ação, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 12. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. O montante representa uma alta de 9,22% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro líquido foi de US$ 3,155 bilhões.

A receita do banco norte-americano no trimestre foi de US$ 20,48 bilhões, uma alta de 2,24% ante os US$ 20,03 bilhões do quarto trimestre de 2022.

O valor também superou o consenso da FactSet, de US$ 20,30 bilhões.

Enquanto isso, o banco aumentou sua provisão para perdas de crédito em 34%, para US$ 1,28 bilhão.

