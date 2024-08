Lucro do Walmart cai 43% e atinge US$ 4,5 bilhões no 2º trimestre fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 8:35 Para compartilhar:

O Walmart teve lucro líquido de US$ 4,5 bilhões em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 31 de julho), uma queda de 43% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 15. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana caiu de US$ 0,98 para US$ 0,56.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,67, superando as expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,65.

Já a receita do Walmart teve expansão anual de 4,8% no trimestre, a US$ 169,3 bilhões, igualmente acima do consenso da FactSet, de US$ 168,6 bilhões.

Para o terceiro trimestre fiscal, o Walmart elevou a projeção de lucro ajustado por ação de US$ 0,51 a US$ 0,52, mas o número segue abaixo da previsão de US$ 0,55 da FactSet.

Por volta das 8h15 (de Brasília), a ação do Walmart saltava 5,77% nos negócios do pré-mercado em Nova York.