Lucro do Morgan Stanley cai 31,8% e atinge US$ 1,5 bilhão no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 10:39 Para compartilhar:

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 1,5 bilhão no quarto trimestre de 2023, 31,8% menor do que o ganho de US$ 2,24 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 16. O lucro por ação entre outubro e dezembro frustrou as expectativas, ao atingir US$ 0,85. O consenso de analistas consultados pela FactSet era de US$ 1,07.

Já a receita do banco americano teve aumento anual de cerca de 1,15% no trimestre, a US$ 12,9 bilhões, vindo acima da projeção da FactSet, de US$ 12,77 bilhões. Por outro lado, a receita apenas do banco de investimento permaneceu praticamente estável, com alta marginal de 0,2% na mesma comparação, a US$ 1,464 bilhão.

Os resultados também apontaram queda acentuada na provisão para devedores duvidosos (PDD), de US$ 87 milhões para US$ 3 milhões no quarto trimestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Entretanto, no total anual, o PDD aumentou de US$ 280 milhões em 2022 para US$ 532 milhões em 2023.

Em nota, o Morgan Stanley informou ainda que seus resultados foram afetados negativamente por um acordo de US$ 249 milhões com os órgãos reguladores dos Estados Unidos sobre acusações de fraude em negociações em bloco e uma cobrança única de US$ 286 milhões relacionada a uma avaliação especial da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), também imposta a outros bancos durante o quarto trimestre.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias