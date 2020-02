Lucro do Magazine Luiza cresce 54,3% e fecha 2019 em R$ 921,8 milhões

O Magazine Luiza reportou lucro líquido 11,4% menor no quarto trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a R$ 168 milhões. No ano de 2019, o lucro líquido cresceu 54,3%, para R$ 921,8 milhões.

Considerando o IFRS 16 e resultados não recorrentes, o lucro líquido ajustado da companhia atingiu R$ 185,3 milhões no quarto trimestre, queda de 0,5% ante igual período do ano anterior. Em 2019, por esse critério, o lucro líquido totalizou R$ 552,1 milhões, indicando uma retração de 6,4%.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 394,5 milhões, crescimento de 13,3% na comparação com o quarto trimestre de 2018. No ano, o Ebtida cresceu 5,7%, para R$ 1,303 bilhões. Segundo a empresa, contribuíram para o resultado o elevado crescimento das vendas e o resultado positivo do e-commerce, incluindo o marketplace.

Já a receita líquida da empresa subiu 38,5% no comparativo entre mesmos trimestres, para R$ 6,38 bilhões, e 27,6% em 2019, para R$ 15,5 bilhões.

No quarto trimestre de 2019, a despesa financeira líquida ajustada totalizou R$108,7 milhões, equivalente a 1,7% da receita líquida. Em relação à receita líquida, a despesa financeira melhorou 0,3 p.p. devido, principalmente, à forte geração de caixa da Companhia, à redução da taxa de juros no período e ao aumento de capital concluído em nov/19.

A mensagem da diretoria destaca o quarto trimestre de 2019 como o de maior crescimento de vendas da história, um total de 51%. “A empresa cresceu de forma orgânica. No ano, 159 novas lojas físicas foram inauguradas, as vendas aumentaram dois dígitos no critério de mesmas lojas no quarto trimestre do ano.”