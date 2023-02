Lucro do Itaú no 4º tri é impactado por empresa em recuperação judicial

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 18:43 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira que teve lucro recorrente de 7,668 bilhões de reais no quarto trimestre, aumento de 7,1% sobre mesma etapa de 2021, mas abaixo da projeção média de analistas consultados pela Refinitiv, de 8,24 bilhões de reais para o período.

Um dos fatores que pesaram na última linha do resultado foi o aumento das provisões para perdas esperadas com inadimplência, que fizeram o chamado custo do crédito dar um salto de 58,1% ano a ano, para 9,8 bilhões de reais.

No relatório, o banco citou ter reconhecido “impactos provenientes de evento subsequente à data do fechamento relacionado a um caso específico de empresa de grande porte que entrou em recuperação judicial”.





Por isso, fez um reforço na provisão para perdas esperadas com calotes “para cobrir 100% da exposição, gerando um impacto de 719 milhões no resultado recorrente gerencial”.

(Por Aluísio Alves e Peter Frontini)

