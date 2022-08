Lucro do Itaú atinge R$ 7,68 bilhões no 2º trimestre, alta de 17,4% em 12 meses

Estadão Conteúdo 08/08/2022 - 18:32 Compartilhe

O lucro líquido gerencial do Itaú Unibanco, o maior banco privado do País, somou quase R$ 7,68 bilhões no segundo trimestre de 2022, alta de 17,4% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado pela instituição financeira nesta segunda-feira, 8. Os resultados vieram em linha com as casas de análise e bancos consultados pelo serviço Prévias Brodacast.

O banco viu sua inadimplência crescer entre abril e junho, em comparação com o mesmo período de 2021: o índice chegou a 2,7% no segundo trimestre de 2022, contra 2,3% no mesmo período do ano passado. Além disso, houve uma forte alta no custo do crédito, que subiu mais de 60% em 12 meses, atingindo R$ 7,54 bilhões, apontou o balanço do Itaú.