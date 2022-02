Lucro do Inter cai 67% no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) – O Inter registrou queda de 67,1% no seu lucro líquido contábil no quarto trimestre de 2021 ante igual período do ano anterior, para 6,4 milhões de reais, segundo balanço divulgado no final da noite de segunda-feira.

A carteira de crédito ampliada da empresa, que presta serviços financeiros como crédito, investimentos e seguros e tem operações de varejo, quase dobrou no período, somando 18,6 bilhões de reais, contra 9,4 bilhões de reais no final de 2020.

A taxa de inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,8%, estável frente a um antes e ao trimestre imediatamente anterior.

(Por Andre Romani; edição de Roberto Samora)

