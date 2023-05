Lucro do Grupo Vittia cai 19,4% e atinge R$ 12,6 milhões no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2023 - 12:01 Compartilhe

O Grupo Vittia, que produz fertilizantes especiais e defensivos biológicos, obteve lucro líquido de R$ 12,6 milhões no primeiro trimestre de 2023, recuo de 19,4% ante igual período do ano anterior. A companhia reportou receita líquida de R$ 148,6 milhões no primeiro trimestre do ano, queda de 5% ante os primeiros três meses do ano anterior. Os resultados foram divulgados na quinta-feira, 11, depois do fechamento do mercado financeiro, em comunicado a investidores.

O Ebitda ajustado atingiu R$ 25,4 milhões no primeiro trimestre do ano, 3,3% inferior ante o reportado no primeiro trimestre de 2022. Já a margem Ebitda ajustada subiu 0,3 ponto porcentual, encerrando o período em 17,1%.

Segundo a Vittia, a postergação de compras por produtores rurais e o excesso de chuvas em regiões produtoras representaram condições adversas para as vendas. A queda da receita líquida deve-se principalmente, conforme a empresa, ao recuo de 58,9% no segmento de organominerais, que foi parcialmente compensado pelo incremento de 43,1% no segmento de produtos biológicos.

O diretor financeiro e de relações com investidores da Vittia, Alexandre Del Nero Frizzo, disse no comunicado que os produtores se mostraram mais conservadores quanto à aquisição de insumos no 1º trimestre do ano, em virtude do recuo dos preços das commodities e também pela tendência de queda das matérias-primas. Esse movimento de depreciação das cotações dos insumos e das commodities fez os produtores retardarem as compras com a expectativa de se beneficiarem de preços menores.

Já o excesso de chuva no fim de 2022, segundo a companhia, levou a uma retração nos investimentos dos produtores na safra de milho, já que o plantio foi em uma janela menos favorável.

“Mesmo com um cenário mais adverso à demanda, a Vittia teve crescimento em seu segmento de biológicos, que hoje representa 31,7% no total da receita líquida da companhia – um crescimento de 10,6 pontos porcentuais frente a igual período do ano passado. Além disso, conseguimos entregar uma receita e Ebitda ajustado praticamente estáveis”, afirmou Frizzo no relatório.

O executivo destacou ainda que, apesar do cenário adverso no curto prazo, vê perspectivas favoráveis.

“Temos percebido que o cenário é adverso no curto prazo, mas com as condições climáticas propícias e os preços agrícolas nos mercados internacionais e insumos mantidos em patamares adequados, as perspectivas são favoráveis e o produtor tende a alcançar uma boa rentabilidade no fechamento dessa próxima safra versão”, disse Frizzo.

O Capex atingiu R$ 11,2 milhões no primeiro trimestre de 2023, redução de 25,2% na comparação anual. No período, a empresa investiu R$ 7,1 milhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação, 56,8% mais que em igual período do ano passado.

