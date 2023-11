Lucro do Grupo São Martinho sobe 96,7% para R$ 418 milhões no 2º tri do ano-safra 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 10:26 Para compartilhar:

O Grupo São Martinho reportou lucro líquido de R$ 418,1 milhões no segundo trimestre do ano-safra 2023/24, encerrado em 30 de setembro. O resultado representa alta de 96,7% ante o registrado em igual período da temporada 2022/23, de R$ 212,6 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia sucroenergética caiu 16,9% na mesma base de comparação, para R$ 654,9 milhões.

A receita líquida do Grupo São Martinho alcançou R$ 1,537 bilhão no segundo trimestre da safra, redução anual de 3%. O lucro caixa ficou em R$ 400 milhões no trimestre, 25,8% menor na comparação com o verificado no mesmo período da temporada passada.

A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, passou de 1,27 vez em setembro de 2022 para 1,51 vez no mesmo mês de 2023.

A companhia relatou processamento de 17,489 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nos seis primeiros meses de 2023/24. O volume foi 4,6% maior do que o total de 16,727 milhões de toneladas moídas em igual período de 2022/23.

A produção de açúcar ficou em 1,13 milhão de toneladas, 12,3% maior que a dos seis meses da safra passada. Já a oferta de etanol, de 801,3 mil metros cúbicos, foi 6,7% superior ao ano anterior, “reflexo da melhor produtividade da matéria-prima e mix mais açucareiro no período”, justificou a São Martinho no release de resultados.

“O processamento de milho contribuiu com 82 mil metros cúbicos deste etanol e adicionais 54,7 mil toneladas de DDGS”, completou a companhia.

