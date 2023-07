Lucro do Grupo Enel cresce 52% no primeiro semestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 26 JUL (ANSA) – A empresa italiana de energia Enel fechou o primeiro semestre de 2023 com lucro líquido de 3,3 bilhões de euros, alta de 52% sobre igual período do ano passado.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou 10,7 bilhões de euros, crescimento de 29,4%, enquanto o faturamento foi de 47,1 bilhões (-28,2%).

“À luz do desempenho sólido do primeiro semestre, confirmamos as metas do plano estratégico 2023-2025”, disse a Enel, que prevê Ebitda entre 20,4 bilhões e 21 bilhões em 2023 e lucro líquido entre 6,1 bilhões e 6,3 bilhões.

A produção de energia elétrica por fontes renováveis no período foi “amplamente superior” em relação às termoelétricas, alcançando 66,8 TWh (+10,8%), contra 29,1 TWh (-38,5%) “A produção com zero emissão chegou a 71,5% da geração total do Grupo Enel, considerando unicamente a capacidade consolidada, enquanto é de 73,1% quando se inclui também a geração da capacidade administrada”, disse a companhia, que mira zerar suas emissões diretas e indiretas até 2040.

Também nesta quarta, a Enel Green Power anunciou acordo para vender 50% de sua filial na Grécia para a gestora Macquarie por 345 milhões de euros. Com isso, a subsidiária Enel Green Power Hellas terá controle conjunto. (ANSA).

