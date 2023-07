Lucro do FGTS: distribuição começa nesta quinta; saiba se você vai receber

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/07/2023 - 6:47 Compartilhe

A Caixa Econômica Federal começa a distribuir os R$ 12,7 bilhões de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta quinta-feira (27).

O lucro será depositado nas contas do FGTS que apresentavam saldo em 31 de dezembro de 2022. Trabalhadores que começaram a contribuir com o FGTS em 2023, por exemplo, não terão direito à distribuição dos lucros. De acordo com o banco, cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta com saldo naquela data.

A taxa de distribuição será de 0,02461511 sobre o saldo do FGTS em 31 de dezembro de 2022. Isso significa que a cada R$ 100 de saldo, serão creditados R$ 2,46 na conta do beneficiário. Dessa forma, quem possuía R$ 1.000 receberá R$ 24,62 em suas contas.

A consulta dos valores continuará sendo feita pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. O depósito será identificado como “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022”.

A distribuição vai terminar em 31 de julho, segunda-feira que vem. A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022, que foi de R$ 12,8 bilhões.

