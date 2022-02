Lucro do Bradesco sobe 34,7% em 2021 e atinge R$ 26,2 bilhões

O Bradesco divulgou nesta terça-feira, 8, um lucro líquido recorrente de R$ 6,6 bilhões no quarto trimestre de 2021, baixa de 2,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, a instituição teve ganhos de R$ 26,2 bilhões, alta de 34,7% em relação a 2020.

O resultado do quarto trimestre veio em linha com as projeções de sete casas consultadas pelo serviço Prévias Broadcast (BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Credit Suisse, Citi, Goldman Sachs e Inter), que apontava para lucro líquido recorrente de R$ 6,92 bilhões no período.

O lucro do banco ficou 4,5% abaixo dessa estimativa. O Prévias Broadcast considera que o lucro veio em linha com o esperado quando o resultado fica até 5% acima ou abaixo da média das projeções.

De acordo com os resultados divulgados nesta terça-feira, 8, 98% das transações dos clientes do banco foram realizadas por meio de canais digitais em 2021.

Saiba mais