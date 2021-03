Lucro do Banco BMG cai 53,3% e atinge R$ 76 milhões no 4º tri de 2020

O Banco BMG registrou lucro líquido de R$ 76 milhões no quarto trimestre de 2020, número 53,3% menor que no mesmo período de 2019. No ano, a instituição teve ganhos de R$ 329 milhões, recuo de 10,3%.

No critério recorrente, o lucro do BMG no trimestre foi de R$ 96 milhões, crescimento de 29,7% na comparação anual. Nesta mesma base, o lucro em 2020 foi de R$ 381 milhões, avanço de 10,7%.

O patrimônio líquido do BMG fechou o ano de 2020 em R$ 4,152 bilhões, 2% maior que um ano antes, e praticamente estável em relação aos R$ 4,102 bilhões de setembro.

Já a carteira de crédito do banco encerrou o ano passado em R$ 14,093 bilhões, o que representa um crescimento de 21,4% na comparação com o fim de 2019, e de 6,8% em três meses.

As receitas com margem financeira foram de R$ 960 milhões no quarto trimestre do ano passado, avanço de 14,4% na comparação anual. Quando ajustado ao custo de crédito, a margem financeira do BMG ficou em R$ 614 milhões, avanço de 14,1%.

O Índice de Basileia da instituição financeira fechou o ano em 17,8%, ante 22,5% um ano antes e 19,2% em setembro. O Índice de Eficiência Operacional ficou em 60,3% entre outubro e dezembro de 2020, ante 59,5% no mesmo período de 2019 e 52,3% no terceiro trimestre.

