Lucro da Zoetis sobe 27% no 2º trimestre, para US$ 671 milhões

A Zoetis, fabricante norte-americana de produtos de saúde animal, obteve lucro líquido de US$ 671 milhões, ou US$ 1,45 por ação, no segundo trimestre de 2022, informou a companhia nesta terça-feira, 8. O resultado representa alta de 27% ante os US$ 529 milhões, ou US$ 1,12 por ação, registrados em igual período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro líquido foi de US$ 652 milhões, ou US$ 1,41 por ação. A receita cresceu 6% na mesma comparação, de US$ 2,05 bilhões para US$ 2,18 bilhões.

Os resultados de receitas da companhia vieram acima das estimativas de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 2,15 bilhões. O lucro líquido ajustado previsto de US$ 1,31 por ação também estava abaixo do resultado.

A Zoetis informou, em comunicado divulgado para a imprensa, que houve um crescimento mais equilibrado do segmento no trimestre, “impulsionado pelas vendas de produtos de aves, bovinos e pescados”, segundo o CEO da Zoetis, Kristin Peck.

Nos Estados Unidos, a receita da empresa cresceu 7% no segundo trimestre, para US$ 1,165 bilhão, com o destaque para as vendas de produtos para pets, que aumentaram 7%. As vendas de produtos pecuários subiram 5% no trimestre.

O portfólio de produtos para aves da empresa também aumentou com a venda de vacinas e aditivos medicamentosos para rações. As vendas de produtos suínos diminuíram modestamente no trimestre, principalmente devido à diminuição da prevalência da doença. As vendas de produtos suínos caíram marginalmente, com a redução da ocorrência de doenças.

No segmento internacional, a receita da Zoetis cresceu 6% ante igual período de 2022 para US$ 995 milhões. Em comunicado, a empresa diz que as vendas de produtos para animais domésticos da companhia aumentaram 13%. Na pecuária, as vendas caíram 1%.

Segundo a Zoetis, o crescimento no portfólio de aves da empresa foi impulsionado por medicamentos aditivos para rações na América Latina, Europa e Oriente Médio. O portfólio de peixes da empresa avançou com vacinas nos principais mercados de salmão, principalmente Noruega e Chile.

As vendas de produtos de gado cresceram principalmente devido aos preços em mercados hiperinflacionários e à recuperação da oferta, parcialmente compensados por condições de mercado desfavoráveis em alguns mercados importantes e emergentes. As vendas de produtos suínos diminuíram como resultado das restrições de oferta na Europa Ocidental.

Para o acumulado do ano fiscal em 2023, a Zoetis reduziu a sua projeção de receita de US$ 8,575 bilhões a US$ 8,725 bilhões para US$ 8,5 bilhões a US$ 8,65 bilhões, mas manteve a expectativa de crescimento operacional entre 6% e 8%.

A Zoetis espera que o lucro líquido em 2023 fique entre US$ 2,4 bilhões e US$ 2,46 bilhões, faixa maior do que a previsão anterior de US$ 2,345 bilhões e US$ 2,4 bilhões.

Por ação, a expectativa é de lucro anual entre US$ 5,15 e US$ 5,27, acima da orientação anterior entre US$ 5,03 e US$ 5,14 por ação.

“Esperamos um forte crescimento contínuo no segundo semestre, liderado por nosso portfólio de animais de companhia. Olhando para o futuro, continuamos confiantes na demanda subjacente e sustentável por saúde animal”, afirmou o CEO.

