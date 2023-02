Lucro da Zoetis sobe 11,3% no 4º trimestre de 2022, para US$ 461 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2023 - 12:50 Compartilhe

A Zoetis, fabricante norte-americana de produtos de saúde animal, registrou lucro líquido de US$ 461 milhões, ou US$ 0,99 por ação, no quarto trimestre de 2022, informou a companhia nesta terça-feira, 14. O resultado representa alta de 11,3% ante os US$ 414 milhões, ou US$ 0,87 por ação, de igual período do ano anterior.





Em termos ajustados, o lucro foi de US$ 1,15 por ação, 15% a mais na mesma base comparativa. A receita cresceu 3,5% na mesma comparação, para US$ 2,04 bilhões.

A Zoetis atribuiu o resultado ao portfólio diversificado e à escala global da companhia, disse a CEO Kristin Peck, em comunicado à imprensa e investidores. A empresa informou que a receita de medicamentos para animais de estimação nos Estados Unidos cresceu 12% na comparação anual, enquanto as vendas de produtos pecuários caíram 6%, reflexo das menores vendas de produtos de gado como consequência do reabastecimento de estoque e da concorrência do genérico para o Draxxin, disse a Zoetis.

Já as vendas dos produtos para aves diminuíram devido ao uso expandido de alternativas de custo mais baixo e à concorrência genérica para o Zoamix, uma alternativa aos antibióticos. As vendas de produtos suínos também sofreram queda. Internacionalmente, o resultado das vendas de US$ 901 milhões manteve-se estável com base em relatórios e com aumento operacional de 12% em comparação com o período equivalente em 2021.





No ano fiscal de 2022, a empresa reportou lucro líquido ajustado de US$ 2,3 bilhões ou US$ 4,88 por ação, alta de 4% ante o resultado de 2021. A receita somou US$ 8,1 bilhões, aumento de 4% na mesma base comparativa.

Para 2023, a Zoetis projeta receita de US$ 8,57 bilhões a US$ 8,72 bilhões. Quanto ao lucro, a empresa de saúde animal espera alcançar US$ 5,34 a US$ 5,44 por ação de lucro ajustado.

“Estamos comprometidos em continuar nosso histórico de criação de valor e desempenho acima do mercado, mesmo diante da incerteza econômica atual”, disse Peck na nota. “Olhando para o futuro, estamos bem posicionados com a estratégia e os recursos para expandir em áreas de produtos emergentes como parasiticidas, produtos dermatológicos, anticorpos monoclonais, vacinas e diagnósticos, enquanto ainda investimos em soluções abrangentes em todo o continuum de cuidados com animais.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias