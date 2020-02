Lucro da Zoetis aumenta 11% no 4º tri de 2019, para US$ 384 milhões

São Paulo, 13 – A Zoetis, fabricante norte-americana de produtos de saúde animal, obteve lucro líquido de US$ 384 milhões, ou US$ 0,80 por ação, no quarto trimestre do ano passado, informou a companhia nesta quinta-feira. O resultado representa alta de 11% ante os US$ 345 milhões, ou US$ 0,71 por ação, registrados em igual período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro foi de US$ 0,92 por ação, 16% acima dos US$ 0,79 por ação obtido em igual trimestre de 2018.

A receita cresceu 7% na mesma comparação, de US$ 1,56 bilhão para US$ 1,67 bilhão.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,88 por ação e receita de US$ 1,64 bilhão.

Nos EUA, a receita aumentou 6% no quarto trimestre, para US$ 861 milhões. As vendas de produtos para pets cresceram 15%, e as de produtos para animais de produção recuaram 3%. Nem mesmo o crescimento de dois dígitos em aves e suínos foi suficiente para compensar as perdas nos segmentos de corte e leite, disse a Zoetis, em comunicado.

O resultado trimestral da companhia veio em linha com o apresentado nos trimestres anteriores do ano fiscal de 2019. Foi o quarto trimestre consecutivo de incremento na receita. Esse desempenho é impulsionado, principalmente, por renovações que a empresa fez no seu portfólio de produtos e pelo crescimento contínuo nas vendas de produtos para pets, que vêm compensando recuos nas vendas de produtos para animais de produção.

No segmento internacional, a receita somou US$ 791 milhões, alta de 9% ante o quarto trimestre de 2018. As vendas de produtos para pets aumentaram 23%, enquanto as de produtos para animais de produção avançaram 2%.

A companhia destacou que as vendas de produtos para suínos recuaram no mundo como resultado do impacto contínuo da peste suína africana na China e em outros mercados menores do Sudeste Asiático. Já o portfólio de produtos para gado foi impulsionado por condições favoráveis em mercados-chave, incluindo Austrália, Alemanha e México. Quanto ao Brasil, a companhia disse que estratégias promocionais impulsionaram o crescimento das vendas de produtos para aves, assim como ocorrido na Índia.

A Zoetis informou também a sua perspectiva de resultados financeiros para o ano fiscal de 2020. A companhia espera obter lucro ajustado entre US$ 3,90 e US$ 4,00 por ação e lucro líquido entre US$ 3,53 e US$ 3,65 por ação.

A receita está prevista entre US$ 6,65 bilhões e US$ 6,80 bilhões, ante US$ 6,3 bilhões registrados no acumulado de 2019. Analistas consultados pela FactSet esperam lucro ajustado em US$ 4,01 por ação e receita de US$ 6,68 bilhões.