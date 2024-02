Lucro da Yum Brands sobe 24,8% e atinge US$ 463 milhões no 4º tri de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 13:27 Para compartilhar:

A Yum Brands, que controla as redes de fast food KFC, Pizza Hut e Taco Bell, obteve lucro de US$ 463 milhões, ou US$ 1,62 por ação, no quarto trimestre de 2023, informou a companhia nesta quarta-feira. O resultado representa avanço de 24,8% ante os US$ 371 milhões, ou US$ 1,29 por ação, registrados em igual período do ano anterior.

Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,26. A receita subiu 1%, de US$ 2,019 bilhões para US$ 2,04 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado por ação de US$ 1,40 e receita de US$ 2,1 bilhões.

“O ano de 2023 foi mais um ano notável para a Yum”, disse o CEO David Gibbs em comunicado. “Superamos todos os aspectos do nosso algoritmo de crescimento de longo prazo”, acrescentou.

Para 2024, ele afirmou que espera ampliar a presença global da marca em mais 60 mil estabelecimentos, ultrapassando 30 mil restaurantes do KFC e 20 mil da Pizza Hut.

Segundo a companhia, foram abertas 1.853 unidades durante o quarto trimestre. Além disso, a Yum reportou que as vendas gerais cresceram 5% no trimestre, desconsiderando a conversão de moeda estrangeira, com o KFC registrando 7%, Taco Bell 6% e Pizza Hut 1%. As margens no nível dos restaurantes foram de 17,4%, aumento de 180 pontos base em relação ao ano anterior, disse.

Em todo o ano de 2023, a Yum destacou a abertura de 4.754 novas unidades e o avanço de 10% das vendas gerais, excluindo a conversão de moeda estrangeira, com aumento de 12% do KFC, 9% do Taco Bell e 5% da Pizza Hut.

Além disso, as vendas digitais subiram 22% em relação ao ano anterior e as margens no nível dos restaurantes foram de 17,2%, aumento de 140 pontos-base ante o ano anterior. Já a conversão de moeda estrangeira afetou negativamente o lucro operacional em US$ 49 milhões, informou.

