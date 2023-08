Lucro da Yum Brands cresce 86,6% para US$ 418 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 12:09 Compartilhe

A Yum Brands, que controla as redes de fast food KFC, Pizza Hut e Taco Bell, obteve lucro de US$ 418 milhões, ou US$ 1,46 por ação, no segundo trimestre de 2023, disse a companhia nesta quarta-feira, 2. O resultado representa alta de 86,6% ante os US$ 224 milhões, ou US$ 0,77 por ação, registrados em igual período do ano anterior. A receita subiu 3%, de US$ 1,636 bilhão para US$ 1,687 bilhão.

O lucro ajustado por ação veio acima das previsões de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 1,24, ante resultado de US$ 1,41. A receita, no entanto, veio abaixo das expectativas de US$ 1,745 bilhão.

Depois da divulgação do balanço, as ações da Yum passaram a subir 0,8% no período da manhã desta quarta, no pré-mercado. Do início do ano até agora, a empresa já acumula uma valorização de 6% nas suas ações, enquanto o S&P 500 ganhou 19%.

Em comunicado, a companhia informou que concluiu sua saída do mercado russo durante o segundo trimestre deste ano, depois de vender seu negócio KFC no país em guerra em abril.

O conglomerado de fast food começou a se desfazer dos negócios na região no primeiro trimestre de 2022, depois que o Kremlin iniciou sua ofensiva contra a Ucrânia.

Anteriormente, a empresa suspendeu todas as operações de seus 70 restaurantes KFC de propriedade da empresa no país e transferiu suas unidades da Pizza Hut para uma operadora local.

A Yum incorreu em uma perda de US$ 4 milhões durante o segundo trimestre deste ano em virtude da perda da KFC russa.

