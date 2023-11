Lucro da Yum Brands cresce 25,7% e atinge US$ 416 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 11:14 Para compartilhar:

São Paulo, 1 – A Yum Brands, que controla as redes de fast food KFC, Pizza Hut e Taco Bell, obteve lucro de US$ 416 milhões, ou US$ 1,46 por ação, no terceiro trimestre de 2023, informou nesta quarta-feira, 1º de novembro, a companhia. O resultado representa alta de 25,7% ante os US$ 331 milhões, ou US$ 1,14 por ação, registrados em igual período do ano anterior.

Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,44. A receita subiu 4,15%, de US$ 1,64 bilhão para US$ 1,708 bilhão.

O resultado do lucro por ação ajustado superou as previsões de analistas consultados pela FactSet, que esperavam um valor de US$ 1,27. No entanto, a receita ficou abaixo da previsão de US$ 1,772 bilhão.

As ações da empresa caíram 0,7% nas negociações de pré-mercado nesta quarta-feira.

Do início do ano até agora, a empresa já acumula perda de 5,6% nas suas ações.

A CEO da empresa, David Gibbs, destacou que estava satisfeito com o trimestre que descreveu como excelente e ressaltou o recorde nas vendas digitais. “Com nosso desempenho sólido até o momento no ano, continuamos esperando que nossos resultados para o ano inteiro de 2023 superem em todos os aspectos de nosso algoritmo de crescimento a longo prazo. Estabelecemos outro recorde de vendas digitais neste trimestre, com a próxima etapa de nosso crescimento digital planejada por meio do aprimoramento de nossas plataformas de insights do cliente e expansão de nossos programas de fidelidade globais”, disse em nota.

A Yum relatou que as vendas gerais nas mesmas lojas cresceram 6% na comparação ano a ano, acima do consenso dos analistas consultados pela FactSet, de 4,6%.

As vendas nas mesmas lojas da Pizza Hut aumentaram 1% e as da KFC avançaram 6%, enquanto as da Taco Bell cresceram 8%.

Além disso, na Habit Burguer Grill, também controlada pela Yum, a alta foi de 4% em relação às vendas totais, mas de queda de 5% nas mesmas lojas.

