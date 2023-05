Lucro da Yum Brands cai 24,8% e atinge US$ 300 milhões no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 11:44 Compartilhe

São Paulo, 3 – A Yum Brands, que controla as redes de fast food KFC, Pizza Hut e Taco Bell, obteve lucro de US$ 300 milhões, ou US$ 1,05 por ação, no primeiro trimestre de 2023, disse a companhia nesta quarta-feira, 3. O resultado representa queda de 24,8% ante os US$ 399 milhões, ou US$ 1,36 por ação, registrados em igual período do ano passado.

Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,06. A receita subiu 6,4%, de US$ 1,55 bilhão para US$ 1,65 bilhão. As ações da companhia caíram 2,4% nas negociações de pré-mercado depois de comunicar que seu lucro no primeiro trimestre ficou aquém das estimativas de Wall Street.

A Yum disse que as vendas da rede cresceram 13%, excluindo a Rússia, impulsionado por 8% de crescimento nas vendas e avanço de desenvolvimento contínuo.

“Estamos vendo um crescimento acelerado das vendas digitais, que levaram a um trimestre recorde para vendas de sistemas digitais de quase US$ 7 bilhões e mix de vendas digitais que ultrapassou 45%”, disse o CEO da empresa, David Gibbs.

A Yum disse que concluiu sua saída da Rússia em 17 de abril. O último trimestre incluiu um custo de 7 centavos por ação para impacto de marcação a mercado de perdas de investimento não realizadas e um impacto negativo de 8 centavos por ação de conversão de moeda estrangeira.

As vendas nas lojas da Pizza Hut subiram 10%, as da KFC avançaram 11%, enquanto as da Taco Bell cresceram 12%. Segundo a empresa, o número de lojas nas três marcas cresceu no trimestre, com 746 novas unidades.

“A Taco Bell teve o maior aumento em aberturas, já que a rede se concentrou em expandir sua presença internacional”, comentou a companhia.

Nos Estados Unidos, a Pizza Hut reportou alta de 8% nas vendas no primeiro trimestre.

*Com informações da Dow Jones Newswires

