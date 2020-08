Lucro da XP mais do que dobra no 2º trimestre

A XP Inc. fechou o segundo trimestre com um lucro líquido ajustado que mais do dobrou o resultado do mesmo período do ano passado, alcançando R$ 565 milhões, 148% acima de março a junho de 2019 e 36% superior ao primeiro trimestre.

“Chegamos ao final de um semestre bastante desafiador com a sensação de missão cumprida”, disse o CEO e fundador da XP, Guilherme Benchimol. “Nosso resultado financeiro e operacional resulta de nossa crença de que estamos nos movendo na direção correta, consolidando nosso caminho com humildade para mudar de curso quando necessário”, acrescentou ele no comunicado que acompanha o balanço.

A empresa chega a junho com 2,36 mil clientes, um número 81% superior a junho do ano passado e 16% acima do final de março. Os ativos sob custódia somavam R$ 436 bilhões em junho, 59% acima de junho de 2019 e 19% acima de março.

As receitas brutas ficaram em R$ 2,041 bilhões, uma elevação de 65% quando comparadas ao segundo trimestre de 2019 e de 10% em relação ao primeiro trimestre. As receitas líquidas, por sua vez, estavam em R$ 1,921 bilhão no segundo trimestre, o que representa aumento de 68% em comparação ao segundo trimestre de 2019 e de 11% em relação aos três primeiros meses do ano.

