Lucro da Walt Disney cresce e supera expectativas; US$ 1,91 bi no 1º trimestre fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 18:39 Para compartilhar:

A Walt Disney reportou lucro líquido de US$ 1,91 bilhão no primeiro trimestre fiscal de 2024, ou de US$ US$ 1,22 por ação em termos ajustados, um crescimento em relação ao ganho US$ 1,28 bilhão apurado em igual período do ano anterior. O resultado superou a expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que previam lucro por ação (EPS) de US$ 1,00. Além disso, representa uma aceleração frente ao EPS ajustado de US$ 0,99 em igual período de 2023.

A receita no trimestre mais recente foi de US$ 23,549 bilhões, ante US$ 23,512 bilhões um ano antes.

Em comunicado, a empresa de entretenimento comemorou o resultado nos seus negócios de streaming, e disse que prevê que eles passarão a gerar lucro a partir do quarto trimestre fiscal de 2024. “Acreditamos que esse será um driver chave de geração de lucro para a empresa”, diz.

Após a divulgação do balanço, a ação da Disney subia 6,9% às 18h28 (de Brasília).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias