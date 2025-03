Lucro da Volkswagen cai 30% em 2024 por aumento de custos e menos vendas na China

A Volkswagen anunciou, nesta terça-feira (11), que seu lucro líquido caiu 30,6% na comparação anual em 2024, devido a um menor volume de vendas na China e um aumento de seus custos fixos.

No ano passado, a montadora teve um lucro líquido de 12,39 bilhões de euros (78,19 bilhões de reais), indicou o grupo em um comunicado.

A líder do setor automotivo europeu se encontra em plena reestruturação. No último inverno, anunciou um plano de economia que prevê a supressão de 35.000 empregos na Alemanha.

Depois de três anos de lucros excepcionais, as fabricantes alemãs acusam, desde o ano passado, um retrocesso da demanda, um aumento de custos, em particular da energia, e a concorrência feroz das marcas chinesas, melhores posicionadas no segmento dos carros elétricos.

Em meio a esse panorama, o grupo das dez marcas (entre elas Porsche, Skoda e Audi) entregou 2,3% menos carros no ano passado em comparação a 2023.

Embora as vendas tenham crescido 6,4% na América do Norte, não foi suficiente para compensar a queda na China (-9,5%), mercado número um da Volkswagen, que realiza na região cerca de um terço de suas vendas, mas está perdendo participação de mercado.

Além disso, os custos fixos subiram e pesaram cerca de 2,6 bilhões de euros (16,3 bilhões de reais), em parte pelo programa de restruturação.

O grupo investiu maciçamente nos carros elétricos nesses últimos anos, mas as vendas não estão como era o esperado, o que pune a rentabilidade. No ano passado, tais vendas retrocederam 3,4% após uma década de crescimento.

Contudo, o grupo com sede em Wolfsburg, teve, no ano passado, um volume de negócios superior ao esperado, em alta de 0,7%, somando 324,66 bilhões de euros (2 trilhões de reais). Para 2025, a Volkswagen espera aumentar suas vendas em 5%.

