Lucro da Visa supera previsão e CEO fala em ‘consumidor resiliente’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/01/2024 - 19:13 Para compartilhar:

A Visa teve lucro líquido de US$ 4,9 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2024, avanço de 17% em relação a igual período de 2023. O resultado representa lucro por ação (EPS) de US$ 2,39, ou de US$ 2,41 em termos ajustados. A expectativa de analistas ouvidos pela FactSet era de EPS ajustado de US$ 2,31.

Já a receita foi de US$ 8,6 bilhões, alta de 9% em comparação ao primeiro trimestre fiscal de 2023.

Os números foram apoiados por “crescimento relativamente estável no volume de pagamentos e em transações processadas, além de forte crescimento no volume de operações transfronteiriças”, disse o CEO, Ryan McInerney, no anúncio dos resultados. “Os gastos do consumidor permaneceram resilientes. À frente, continuamos vendo oportunidades significativas em pagamentos de consumidores, novos fluxos e serviços de valor agregado”, afirmou o executivo.

A ação da Visa caía 2,9% nos after hours em Nova York às 18h48 (de Brasília), depois de inicialmente ter subido na esteira do balanço trimestral.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias