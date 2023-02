Lucro da Tyson Foods fica abaixo da expectativa com queda no preço da carne bovina

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/02/2023 - 12:25 Compartilhe





(Reuters) – A Tyson Foods não atingiu as estimativas de Wall Street para o seu lucro trimestral e cortou suas expectativas para as margens operacionais este ano, diante da queda nos preços da carne bovina e da demanda menor por carne suína.

Os resultados, divulgados nesta segunda-feira, fizeram com que as ações do grupo frigorífico norte-americano caíssem mais de 5% nas negociações pré-mercado.

Um ano antes, os lucros da Tyson haviam subiram devido ao aumento dos preços da carne e à forte demanda.





Diante da alta inflação, alguns consumidores reduziram seus gastos e mudaram para tipos mais baratos de carne, como hambúrgueres em vez de bifes.

As vendas subiram 2,5%, para 13,26 bilhões de dólares, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, abaixo da estimativa média dos analistas de 13,52 bilhões de dólares, segundo dados do IBES Refinitiv. O lucro ajustado de 85 centavos por ação ficou muito abaixo das expectativas de 1,34 dólar por ação.

Os resultados foram “ruins em todos os aspectos”, disse o Credit Suisse em nota.

No negócio de carne bovina da Tyson, seu maior segmento, as margens operacionais encolheram para 3,5%, ante 19,1% no ano anterior. Os preços médios da carne bovina caíram 8,5%, em comparação com um aumento de quase 32% no ano anterior, segundo a empresa.

Os preços médios da carne suína da Tyson subiram 1,4% no último trimestre, enquanto os volumes de vendas caíram 7,4%. A empresa reduziu sua perspectiva de margens operacionais ajustadas em carne suína para 0% a 2% no ano fiscal de 2023, de uma previsão anterior de 2% a 4%.

A Tyson reduziu sua perspectiva de margens operacionais em seu negócio de frango para 2% a 4%, de 6% para 8%, embora os preços tenham subido 7,1% no último trimestre.





O JP Morgan disse que ficou “surpreso com a magnitude dos ganhos perdidos e das reduções de orientação”.

Analistas de Wall Street também disseram que os preços do frango estão com tendência de queda.

(Por Deborah Sophia e Tom Polansek)

