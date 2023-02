Lucro da Toyota salta 22% no 3º tri, impulsionado por iene fraco e vendas mais altas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 13:09 Compartilhe





Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) – A Toyota anunciou nesta quinta-feira um aumento surpreendente de 22% no lucro operacional trimestral, com a desvalorização do iene e o aumento dos volumes de vendas ajudando a maior montadora do mundo a superar o choque dos custos crescentes das matérias-primas.

A companhia disse que está trabalhando para garantir um fornecimento estável de semicondutores. Apesar dos ventos contrários, as vendas de veículos subiram em todas as principais regiões, com a América do Norte, seu maior mercado, apresentando crescimento de 16%, o dobro do ganho médio geral.





O lucro operacional do trimestre fechado em 31 de dezembro somou 956,7 bilhões de ienes (7,28 bilhões de dólares), ante estimativa média de analistas de 764,54 bilhões de ienes, pelos dados da Refinitiv. No mesmo período do ano anterior, a Toyota havia reportado lucro de 784,4 bilhões de ienes.

Embora tenha reduzido sua meta de produção anual em cerca de 1%, para cerca de 9,1 milhões de veículos, a montadora manteve a previsão de lucro anual de 2,4 trilhões de ienes para o ano até o fim de março.

A moeda japonesa atingiu uma baixa de 32 anos de 151,94 por dólar em 21 de outubro.

A empresa antes esperava montar 9,7 milhões de carros neste ano fiscal, mas reduziu a meta para 9,1 milhões na quinta-feira.

Ela também cortou sua meta de vendas de veículos elétricos a bateria, após um embaraçoso recall de seu primeiro modelo elétrico a bateria, o bz4x, devido a questões de segurança.

(Por Daniel Leussink; reportagem adicional de Miyoung Kim)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias