Lucro da TIM cai 23% no 4° trimestre

SÃO PAULO (Reuters) – A TIM reportou nesta quinta-feira uma queda de 23,2% no lucro líquido normalizado do quarto trimestre, mesmo com o aumento das receitas, devido aos custos associados à aquisição da divisão móvel da Oi.

A TIM Brasil, controlada pela Telecom Italia, registrou lucro de 590 milhões de reais nos últimos três meses de 2022, mesmo com sua receita subindo 22,4% em relação ao ano anterior, para 5,87 bilhões de reais.

A receita trimestral do negócio de serviços de telefonia móvel da empresa saltou 22,7%, com a adição de usuários da Oi, após finalizar a aquisição em abril ao lado da Telefonica Brasil e da Claro, da America Movil.





O lucro da TIM antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) chegou a 2,93 bilhões de reais, 19,6% acima de um ano antes.

O custo dos juros atingiu 672 milhões de reais, 20,1% a mais que no mesmo período de 2021, impulsionado pela dívida que a empresa contraiu para financiar pesados investimentos nos últimos anos, incluindo a compra da unidade móvel da Oi, concluída em abril passado.

A Oi fez na quarta-feira novo pedido de recuperação judicial, de acordo com documentos vistos pela Reuters, pouco depois de sair de seu primeiro processo em dezembro, depois de passar mais de seis anos se desfazendo de seus ativos.

(Reportagem de Peter Frontini)





