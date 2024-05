Lucro da TIM Brasil avança 19% no primeiro trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2024 - 11:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 MAI (ANSA) – A receita líquida da TIM Brasil avançou 7,3% no primeiro trimestre de 2024, em relação a igual período de 2023, chegando a R$ 6,1 bilhões, enquanto o lucro líquido cresceu 19%, para R$ 519 milhões.

Segundo a operadora, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve alta de 10,7%, para R$ 2,9 bilhões, com margem de 47,4%, aumento de 1,4 ponto percentual na comparação com os primeiros três meses do ano passado.

“Entregamos mais um período de resultados históricos, que se destacam na jornada da TIM e reforçam nosso protagonismo no setor de telecomunicação do Brasil”, celebrou o CEO da empresa, Alberto Griselli.

“Nosso crescimento é sólido e podemos prever um 2024 de muitos avanços, especialmente na área de negócios corporativos e na diversificação do portfólio e contínua evolução da experiência dos clientes”, acrescentou.

A TIM Brasil também registrou o melhor fluxo de caixa operacional para um primeiro trimestre, com R$ 843 milhões (+58,6%), enquanto a receita média por usuário (Arpu) chegou a R$ 30,3, evolução de 8,8% em um ano e maior índice do setor.

Já a receita líquida com serviços teve alta de 7,3%, atingindo a marca de R$ 5,9 bilhões. (ANSA).