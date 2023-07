Lucro da Tesla salta 20% no segundo trimestre

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2023 - 18:36 Compartilhe

A montadora americana de veículos elétricos Tesla anunciou nesta quarta-feira (19) um aumento de 20% em seu lucro líquido no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando US$ 2,7 bilhões (R$ 12,9 bilhões), graças às vendas impulsionadas por cortes nos preços.

Conforme esperado pelos analistas, esses cortes afetaram a margem operacional do grupo de Elon Musk, que caiu para 18,2% em relação aos 19,3% do primeiro trimestre. No entanto, sua receita subiu 47% para US$ 24,92 bilhões (R$ 119,6 bilhões), e a empresa confirmou suas previsões de entregas para o restante do ano.

No segundo trimestre, a Tesla fabricou 479.700 veículos, comparado com 258.580 no mesmo período de 2022 e 440.808 no primeiro trimestre deste ano.

As entregas aumentaram para 466.140 veículos no período considerado, frente a 254.695 no ano anterior.

“Prevemos aumentar a produção o mais rápido possível”, afirmou o grupo em seu comunicado de resultados.

“Em alguns anos, podemos aumentar mais rapidamente, e em outros, menos”, acrescentou. “Para 2023, esperamos superar” as previsões “com cerca de 1,8 milhão de veículos no ano”, confirmou.

“Possuímos ampla liquidez disponível para financiar nosso cronograma de produtos, projetos de aumento de capacidade de nossas instalações e outras despesas de longo prazo”, afirmou a empresa.

elm/juj/mr/gm/mr/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias