Lucro da Telefônica Brasil cai no 4º tri, mas supera estimativas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 19:09 Compartilhe

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, anunciou nesta quarta-feira que teve lucro do quarto trimestre caiu 57,2% ante mesma etapa de 2021, mas ainda superou as expectativas dos analistas, com aumento do número de clientes.

A empresa de telecomunicações, unidade da espanhola Telefónica, registrou lucro de 1,126 bilhão de reais nos últimos três meses de 2022, superando a previsão de 1,07 bilhão de analistas em pesquisa da Refinitiv.





O resultado operacional da companhia, medido pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) somou 5,234 bilhões de reais entre outubro e dezembro, aumento de 6,1% ano a ano.

A receita da companhia no trimestre com o serviço móvel, de 8,9 bilhões de reais, cresceu 13,4% ano a ano, com destaques para o pré-pago. Já o faturamento com serviço fixo avançou 11,9%, para 2,87 bilhões de reais.

A companhia também anunciou em fato relevante projeção de investimento de até 9 bilhões de reais este ano, ante 12,4 bilhões aplicados em 2022.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias