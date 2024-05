Lucro da Suzano no 1º trimestre fica 189% acima do previsto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 19:44 Para compartilhar:

A Suzano apresentou lucro líquido de R$ 220 milhões no primeiro trimestre, resultado 96% abaixo na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado veio 189% acima do esperado pelo Prévias Broadcast, que calculou a média das expectativas de seis casas (Itaú BBA, BTG, Genial, Ágora, BofA e Santander).

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Suzano de R$ 4,558 bilhões e ficou 6,25% abaixo do previsto.

Já a receita líquida foi de R$ 9,459 bilhões, 5,05% abaixo do esperado.

O resultado é considerado em linha com as estimativas quando as variações são de até 5% para baixo ou para cima.