Lucro da Stone cresce 477% e atinge R$ 322 milhões no 2º trimestre

A Stone encerrou o segundo trimestre deste ano com um lucro líquido ajustado de R$ 322 milhões, valor 477% superior ao do mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre, a alta foi de 36%, segundo a companhia. No primeiro semestre, o lucro da Stone foi de R$ 558,6 milhões, alta de 468% em um ano.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 1,4989 bilhão, aumento de 46% no espaço de 12 meses. A companhia afirma que o crescimento veio com a alta das receitas e também do aumento da eficiência das operações.

A receita líquida da Stone, que inclui tanto as atividades de adquirência quanto as de software, somou R$ 2,954 bilhões, alta de 28,2% em um ano. A companhia atribui o crescimento ao aumento da participação de mercado no segmento de micro, pequenas e médias empresas, a que tem dado foco na operação de serviços financeiros.

Ao todo, as plataformas da companhia capturaram R$ 97,4 bilhões no trimestre, alta de 7,4% em um ano, puxada pelas MPMEs, que subiram 19,3% e chegaram a R$ 83,3 bilhões. Os demais segmentos, chamados de contas-chave, caíram 32,5%, para R$ 14,1 bilhões, diante da menor prioridade dada pela empresa a atividades menos rentáveis.

A comissão paga pelos clientes da Stone subiu 0,38 ponto porcentual no espaço de um ano, para 2,48%, no caso das MPMEs. A base ativa de clientes, por sua vez, aumentou em 42% em um ano, para 3,104 milhões, puxada também pelas empresas de menor porte, que cresceram 43,3%, para 2,962 milhões.

Em software, a Stone obteve R$ 382,9 milhões em receitas, alta de 9,2% em um ano. A margem Ebitda ajustada no negócio subiu 2,2 pontos porcentuais, para 17,4%.

O CEO da Stone, Pedro Zinner, afirma que os resultados foram positivos, e acima do que a empresa esperava. “Sob o aspecto comercial, conseguimos gerar um forte crescimento, independente do contexto de mercado, mantendo o foco em MPME”, diz. “Dentro da empresa, conseguimos avançar em uma série de iniciativas, tanto no foco de serviços quanto em operações, e na ótica financeira, conseguimos produzir resultados acima das nossas expectativas.”

