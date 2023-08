Lucro da SLC Agrícola cai 28,2% no 2º trimestre, para R$ 348,72 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 12:04 Compartilhe

São Paulo, 10 – A SLC Agrícola registrou lucro líquido de R$ 348,72 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 28,2% ante o lucro líquido apurado no segundo trimestre do ano passado (R$ 485,59 milhões). Em comunicado de apresentação dos resultados do trimestre, divulgado na quarta-feira, 9, depois do fechamento do mercado financeiro, a empresa disse que o principal fator que contribuiu para a queda foi o menor resultado bruto no período, influenciado pelo recuo do volume faturado de soja no período. Além disso, o resultado financeiro também foi negativo.

A receita líquida no período atingiu R$ 1,44 bilhão, recuo de 13,2% na comparação com igual período do ano anterior, devido ao menor volume faturado de soja e milho, além de queda nos preços unitários faturados para todas as culturas com exceção do milho.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 569,74 milhões no segundo trimestre do ano, 30,5% inferior ao registrado em igual período do ano passado. A margem Ebitda ajustada recuou 9,9 pontos porcentuais na mesma base comparativa, para 39,4%.

“Os resultados do trimestre, apesar de serem mais baixos quando comparados ao mesmo período do ano anterior, apresentam boas margens e estão em linha com os resultados históricos. No segundo semestre teremos a venda/entrega do algodão e milho, em fase de colheita, cujos custos já foram desembolsados em sua maioria, o que projeta um cenário mais positivo para caixa e na relação Dívida Líquida/Ebitda Ajustado”, disse a administração da companhia, no comunicado.

Conforme a SLC, houve avanço nas compras do pacote de insumos para a safra 2023/24, praticamente finalizando a aquisição dos fertilizantes. A empresa informou já ter adquirido 87% do pacote de defensivos, com 100% dos químicos já comprados mas 13% dos biológicos ainda por adquirir. “Com base nestas fixações, também avançamos no hedge dos grãos da safra 2023/24, onde atingimos o patamar de 38% na soja, além de 17% de compromissos, e 32% no milho”, disse a SLC.

Do lado do algodão, a colheita de primeira safra atingiu 39% da área, e a estimativa é atingir 2.005 kg/ha de pluma, 3,7% acima do projeto orçado e 0,8% superior ao divulgado em fato relevante em julho. Já no algodão segunda safra, a empresa está iniciando a colheita com a perspectiva de superar o projetado em 12,7%, atingindo 2.072 kg/ha de pluma.

“As lavouras de algodão vêm apresentando bom desempenho produtivo, com bons rendimentos de pluma”, disse a empresa.

Em relação ao milho segunda safra, já foram colhidos 66% da área, e a SLC espera atingir 7.750 kg/ha, 0,9% superior ao orçado e 23% acima do realizado na safra anterior.

