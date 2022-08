Lucro da São Martinho sobe 16,6% no 1º tri da safra; vendas de etanol impulsionam

reuters 08/08/2022 - 21:20 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia de açúcar e etanol São Martinho reportou lucro líquido de 221,6 milhões de reais para o primeiro trimestre da safra 2022/23, alta de 16,6% na comparação anual, impulsionada por um desempenho positivo nas vendas do biocombustível e alta nos preços das commodities.

O indicador de geração de caixa operacional (Ebitda ajustado) totalizou 875,7 milhões de reais no trimestre, avanço de 27,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“A melhor performance nos períodos reflete, principalmente, maior volume de vendas de etanol (+40,8%), com preço médio de comercialização superior em 29,6%1 no trimestre – além de preços maiores do açúcar (+13,8%)”, disse a companhia em relatório nesta segunda-feira.

Os mesmos fatores influenciaram a receita líquida da São Martinho, que cresceu 29,2% para 1,7 bilhão de reais. Do total, as vendas de etanol renderam 1,04 bilhão de reais, um salto de 83,4% em base anual.

O desempenho do biocombustível “reflete principalmente a melhor dinâmica de preços – dado, a valorização do preço do petróleo no período – além do maior volume de exportação de etanol no primeiro trimestre de 22/23, com preço líquido superior ao mercado doméstico”.

No segmento de açúcar, a empresa ressaltou que, em 30 de junho de 2022, as fixações de preço para a safra 2022/23 totalizavam cerca de 604 mil toneladas, a um valor em torno de 2.261 reais por tonelada.

Para a safra 2023/24, que começa em abril do ano que vem, as fixações totalizavam 165 mil toneladas de açúcar, a um preço de, aproximadamente, 2.374 reais/tonelada.

Entre os destaques operacionais, a companhia processou um total de 7,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no primeiro trimestre da safra, redução de 10,5% ante o volume processado no mesmo período da temporada anterior.

“Essa redução reflete principalmente os efeitos das condições climáticas ocorridas ao longo dos períodos – como clima mais seco, além dos efeitos das geadas (que ocorreram em julho/21 em parte dos nossos canaviais – afetando a produtividade de parte da área colhida no 1T23 e mês de julho/22) – tal efeito não se apresentará ao longo dos períodos seguintes.”

A produção de açúcar alcançou 416 mil toneladas no trimestre, queda de 23,7% ante igual período do ciclo anterior, enquanto a fabricação de etanol caiu 9%, para 325 mil metros cúbicos.

O mix de produção ficou ainda mais alcooleiro, com o percentual de matéria-prima destinado ao etanol passando de 52% no primeiro trimestre da safra passada para 56% no ciclo atual.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)