Lucro da Samsung no quarto trimestre salta com demanda por chips

Por Joyce Lee e Heekyong Yang e Choonsik Yoo

SEUL (Reuters) – A Samsung disse nesta sexta-feira que seu lucro operacional do quarto trimestre de 2021 deve ter saltado 52% em comparação anual, para o maior patamar no trimestre em quatro anos.

A maior fabricante mundial de chips de memória e smartphones estimou lucro de 13,8 trilhões de wons (11,5 bilhões de dólares) para o período de outubro a dezembro, o que seria o maior lucro operacional da empresa para um quarto trimestre desde 2017.

A receita deve ter crescido 23% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 76 trilhões de wons, disse a empresa em um breve comunicado com os resultados preliminares.

A Samsung deve divulgar os resultados finais em 27 de janeiro.

Embora os preços de chips de memória tenham caído durante o trimestre, o aumento da demanda de clientes aumentou as entregas trimestrais da Samsung de chips DRAM, amplamente usados ​​em data centers, e de chips de memória flash NAND, utilizados ​​para armazenamento de dados em dispositivos de tecnologia, disseram analistas .

As ações da Samsung subiram 1,3% pela manhã. .

As vendas estimadas de smartphones foram de cerca de 67 milhões, próximo do montante de 69,3 milhões registrado no trimestre anterior, disse a Counterpoint Research, com os números sendo ajudados pela diminuição da escassez de componentes, embora os custos de marketing tenham pesado.

