Lucro da PRIO mais que dobra no 2º trimestre para US$ 140 mi

(Reuters) – A PRIO registrou lucro líquido de 140 milhões de dólares para o segundo trimestre, mais que o dobro dos 66,07 milhões de dólares obtidos no mesmo período do ano anterior, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado alcançou o recorde de 269,28 milhões de dólares, ante 121,5 milhões na comparação anual.

Na mesma linha, a receita líquida do segundo trimestre marcou uma máxima histórica de 337,3 milhões de dólares, com alta de 95% ante a do mesmo período de 2021.

A companhia atribuiu os resultados, principalmente, ao aumento de 18% no volume de vendas de petróleo, com 3,3 milhões de barris no período, além da alta do Brent, que chegou a 123,58 dólares por barril em junho.

No segundo trimestre de 2021, segundo a companhia, a referência internacional para os preços do petróleo estava em uma média de 69,08 dólares. As cotações foram oneradas neste ano pela guerra entre Rússia e Ucrânia, que desencadeou sanções ocidentais contra os russos.

Além disso, a empresa disse que chegou ao menor patamar de custo de extração de óleo (lifting cost), de 11,10 dólares por barril, ante 14,20 dólares por barril no segundo trimestre de 2021.

“Acreditamos que a melhor proteção contra a volatilidade do Brent é a redução do lifting cost e esse continuará sendo um dos pilares para os nossos projetos. Estamos muito otimistas”, disse em nota o CFO da PRIO, Milton Rangel.

“A nossa produção atual de óleo atingiu 52.000 bpd e esperamos agora uma expressiva redução no lifting cost ao longo dos próximos trimestres”, acrescentou.

(Por Rafaella Barros)

