Lucro da Pilgrim’s Pride cai no 1º trimestre para US$ 5,19 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2023 - 11:28 Compartilhe

A processadora norte-americana de frango Pilgrim’s Pride, controlada pela brasileira JBS, obteve lucro líquido de US$ 5,19 milhões, ou US$ 0,02 por ação, no primeiro trimestre de 2023, informou a companhia, na quarta-feira, 26, depois do fechamento do mercado. O resultado representa queda de 98% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 280,44 milhões, ou US$ 1,15 por ação.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro de US$ 19 milhões, ou US$ 0,08 por ação, em comparação a US$ 287,15 milhões, ou US$ 1,18 por ação, um ano antes. A receita líquida diminuiu 1,8%, para US$ 4,16 bilhões. A expectativa da FactSet era de lucro ajustado de US$ 0,05 por ação e receita de US$ 4,11 bilhões.







O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado caiu 69,7%, para US$ 151,9 milhões. A margem Ebitda ajustado diminuiu 8,2 pontos porcentuais, passando de 11,8% para 3,6%.

“Apesar da melhora dos fundamentos do mercado durante o trimestre, as condições de negócios permaneceram difíceis devido aos custos elevados de insumos, inflação persistente e ampla disponibilidade de proteínas”, disse em comunicado o CEO da Pilgrim’s, Fabio Sandri.

Nos Estados Unidos, as vendas líquidas diminuíram 5,8%, para US$ 2,43 bilhões. “Nosso negócio de commodities nos EUA continuou enfrentando circunstâncias excepcionalmente desafiadoras, principalmente em janeiro. No entanto, nosso portfólio diversificado em tamanhos de aves e ofertas de marcas mitigou os impactos do mercado”, afirmou Sandri.

A receita líquida no México cresceu 5,7%, para US$ 493,8 milhões. A companhia destacou a recuperação sólida das operações mexicanas durante o trimestre, com a melhora na operação de granjas a estabilização dos fundamentos do mercado. Como resultado, as margens retornaram aos níveis históricos, disse a Pilgrim’s.

Na Europa e no Reino Unido, a receita líquida aumentou 4%, para US$ 1,239 bilhão.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias