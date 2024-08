Lucro da Pilgrim’s Pride aumenta 440% no 2º trimestre, para US$ 326,3 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 12:33 Para compartilhar:

A processadora norte-americana de frango Pilgrim’s Pride, controlada pela brasileira JBS, obteve lucro líquido de US$ 326,3 milhões, ou US$ 1,37 por ação, no segundo trimestre de 2024, informou a companhia na quarta-feira, 31, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 440% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 60,46 milhões, ou US$ 0,25 por ação.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro de US$ 398 milhões, ou US$ 1,67 por ação, em comparação a US$ 105,3 milhões, ou US$ 0,44 por ação, um ano antes. A receita líquida aumentou 5,8% na mesma comparação, para US$ 4,56 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 163,7%, para US$ 655,9 milhões – o maior já registrado pela companhia em um trimestre. A margem Ebitda ajustado aumentou 8,6 pontos porcentuais, passando de 5,8% para 14,4%.

“O foco na excelência operacional, disciplina na execução da estratégia de clientes-chave e diversificação do portfólio permitiu à Pilgrim’s navegar com eficiência no momento positivo do mercado”, disse o CEO da JBS, Gilberto Tomazoni.

Nos Estados Unidos, as vendas líquidas aumentaram 8,9% ante o segundo trimestre do ano passado, para US$ 2,66 bilhões.

“Nosso portfólio diversificado nos EUA permitiu que nosso negócio capturasse a melhora do mercado conforme as condições evoluíram no mercado de commodities”, disse em comunicado o CEO da Pilgrim’s, Fabio Sandri.

A receita líquida no México aumentou 7,74% na mesma comparação, para US$ 593,8 milhões. “Considerando nossos investimentos para expandir a produção (no México), temos uma oportunidade de desenvolver ainda mais nossa presença no mercado e diversificar nosso portfólio”, disse Sandri.

Na Europa e no Reino Unido, a receita líquida diminuiu 0,7%, para US$ 1,30 bilhão. Na Europa, o sentimento do consumidor melhorou à medida que o crescimento salarial superou a inflação, afirmou a companhia, acrescentando que, dado esse ambiente, a equipe otimizou o mix com os principais clientes e impulsionou as ofertas de marca.