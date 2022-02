Lucro da PetroRio sobe 32% no 4º tri para R$ 894,29 mi; desempenho anual dispara

SÃO PAULO (Reuters) – A PetroRio informou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 894,29 milhões de reais para o quarto trimestre de 2021, alta de 32% ante igual período do ano anterior, em meio a um forte resultado operacional que também impulsionou uma disparada no desempenho anual da empresa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado mais que dobrou para 1,235 bilhão de reais no trimestre, versus 465,08 milhões um ano antes.

No acumulado do ano, o lucro líquido disparou 152%, para 1,329 bilhão de reais, mostraram os dados.

“O resultado foi impactado positivamente pelo aumento considerável do Ebitda, influenciado pelo resultado operacional da companhia”, disse a empresa.

O Ebitda ajustado atingiu 2,853 bilhões de reais no ano passado, versus 876,69 milhões de reais em 2020.

Já a receita da companhia somou 1,778 bilhão de reais no quarto trimestre, avanço de 102%, enquanto a receita anual atingiu 4,396 bilhões, incremento de 131%.

“O campo de Fradee o cluster de Polvo + TBMT foram responsáveis por 49,4% e 48,1% da receita total da Companhia, respectivamente, e o ativo de gás natural Manati, por sua vez, contribuiu com receita líquida que representa 2,5% do total, referente à participação de 10% da PetroRio no consórcio de gás natural.”

Os resultados excluem o impacto das mudanças no IFRS-16, ressaltou a empresa em balanço.

(Por Nayara Figueiredo)

