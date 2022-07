Lucro da Petrobras sobe 26,8% no 2º tri para R$54,33 bi; supera previsões







(Reuters) – A Petrobras registrou um lucro líquido de 54,33 bilhões de reais no segundo trimestre, na esteira da escalada dos preços do petróleo e dos derivados, com alta de 26,8% no resultado ante o mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta quinta-feira.

O lucro veio 43% acima do resultado esperado por uma pesquisa da Refinitiv, de 38 bilhões de reais.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou 98,26 bilhões de reais entre abril e junho, ante 61,9 bilhões de reais no mesmo período de 2021.

A receita de vendas da empresa totalizou 170,96 bilhões de reais, frente a 110,7 bilhões de reais em igual período de 2021.

A receita líquida com a venda de derivados no mercado interno registrou um avanço de 58,3% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, para 101 bilhões de reais.

Considerando-se todas as vendas ao mercado interno, incluindo petróleo, gás e outros produtos, a receita líquida da empresa cresceu 68,9% na comparação anual, indo a 127,2 bilhões de reais.

“Em termos da composição da receita no mercado interno, o diesel e a gasolina continuaram sendo os principais produtos, respondendo juntos por 73% da receita nacional de vendas de derivados de petróleo no 2T22”, disse a empresa, no comunicado ao mercado.

(Por Rafaella Barros)