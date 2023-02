Lucro da Petrobras deve subir com maiores preços e vendas de ativos, estima Ineep

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/02/2023 - 12:38 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O lucro líquido da Petrobras no quarto trimestre de 2022 foi estimado em 51,3 bilhões de reais, alta de 62% na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com avaliação do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) divulgada nesta segunda-feira.

A empresa, que divulga seus resultados financeiros na próxima quarta-feira, teve impulso de maiores preços internacionais do petróleo e da elevação dos valores de venda dos derivados no mercado interno, disse o Ineep, um órgão de estudos ligado à Federação Única dos Petroleiros (FUP).

Os resultados do quarto trimestre de 2022 também deverão ser impactados positivamente por lançamentos não recorrentes, afirmou o Ineep, lembrando que a empresa comunicou o recebimento de aproximadamente 14,6 bilhões de reais por quatro desinvestimentos e uma cessão de direitos de produção –de 5% de sua participação no contrato de partilha de produção do volume excedente da cessão onerosa no campo de Búzios, na Bacia de Santos (10,3 bilhões de reais).





A receita líquida trimestral foi estimada em 158,8 bilhões de reais (alta de 18%) e o Ebtida em 97,6 bilhões de reais (alta de 31%).

Com essa geração de recursos, estimou-se um Fluxo de Caixa Livre (diferença entre a geração de caixa livre e gastos em investimentos imobilizados e intangíveis) da Petrobras no quarto trimestre da ordem de 64,3 bilhões de reais, crescimento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado, disse o instituto.

Assim, o Ineep afirmou estimar distribuição de dividendos entre 20 bilhões e 35 bilhões de reais, caso seja mantida a mesma política dos trimestres anteriores.

(Por Roberto Samora e Rodrigo Viga Gaier)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias