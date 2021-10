Lucro da Odontoprev cresce 13,9% e atinge R$ 97,803 milhões no 3º tri

A Odontoprev registrou lucro líquido de R$ 97,803 milhões no terceiro trimestre deste ano, alcançando alta de 13,9% ante os R$ 85,866 milhões registrados no mesmo período de 2020.

Segundo o balanço da companhia, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia apresentou crescimento de 6,9% em relação ao mesmo intervalo meses do ano passado, totalizando R$ 136,532 milhões. No critério ajustado, o indicador somou R$ 144,711 milhões, avanço de 8,9%

A receita operacional líquida (ROL) cresceu 8,5%, chegando a R$ 467,067 milhões no último trimestre. O tíquete médio da seguradora fechou o trimestre em R$ 20,51, leve recuo de 0,3% ante o mesmo período do ano passado.

A operadora registrou geração de caixa nas operações de R$ 193,082 milhões, aumento de 20,5% na comparação anual. Por outro lado, a companhia queimou R$ 144,610 milhões no conjunto de caixa, equivalentes e aplicações financeiras. Por causa disso, o caixa líquido da companhia ficou em R$ 713,313 milhões, 18,3% menor que no mesmo período do ano passado e 16,8% inferior ao início do trimestre. A empresa não possui endividamento.

Carteira de beneficiários

A Odontoprev atingiu 7,874 milhões de beneficiários, com adição líquida de 179 mil vidas no trimestre. O número representa avanço anual de 7,7% em relação ao balanço divulgado no terceiro trimestre de 2020.

A sinistralidade fechou em 39,8% entre julho e setembro, em linha com o registrado no mesmo intervalo do ano passado.

