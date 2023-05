Lucro da Nutrien cai 58% no 1º trimestre, para US$ 576 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2023 - 15:37 Compartilhe

São Paulo, 11 – A companhia canadense de fertilizantes Nutrien obteve lucro líquido de US$ 576 milhões, ou US$ 1,14 por ação, no primeiro trimestre de 2023, anunciou a empresa na quarta-feira, 10, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda de 58% ante igual período do ano passado, quando a empresa lucrou US$ 1,385 bilhão, ou US$ 2,49 por ação. Em termos ajustados, o lucro foi de US$ 1,11 por ação, em comparação a US$ 2,70 um ano antes. A receita diminuiu 20% na mesma comparação, para US$ 6,107 bilhões.

No primeiro trimestre do ano passado, o lucro foi impulsionado por preços mais altos de venda e pelo forte desempenho do segmento de varejo (Nutrien Ag Solutions), após sanções impostas à Rússia e a Belarus terem resultado em problemas de oferta de fertilizantes.

As vendas da Nutrien Ag Solutions caíram 11% no primeiro trimestre, para US$ 3,422 bilhões. A receita com potássio diminuiu 46%, para US$ 1 bilhão. Na América do Norte, as vendas de potássio caíram 59%, para US$ 343 milhões. Em nitrogênio, as vendas diminuíram 22%, para US$ 1,179 bilhão. A receita com fosfato caiu 21%, para US$ 446 milhões.

Em comunicado, a Nutrien disse que questões geopolíticas e climáticas continuam afetando os mercados globais de commodities agrícolas, incluindo reduções significativas de produção e exportação da Ucrânia e severas condições de seca na Argentina. Segundo a companhia, a relação global estoque/uso de grãos deve terminar a temporada 2022/23 no nível mais baixo em mais de 25 anos.

“Os preços do milho, da soja e do trigo caíram recentemente devido à pressão sazonal decorrente da expectativa de maior produção nas safras brasileira e americana”, disse a Nutrien. “No entanto, os preços futuros da safra nova ainda estão aproximadamente 15% acima da média de dez anos e as margens dos produtores continuam saudáveis, fornecendo incentivo para que eles invistam em suas safras e aumentem a produção.”

Para os EUA, a Nutrien espera um aumento de 1,2 milhão de hectares na área semeada com milho neste ano, o que tem dado suporte à demanda por insumos. “O plantio está progredindo bem na América do Norte e as taxas de aplicação de fertilizantes estão em linha com as médias históricas e bem acima das taxas de 2022.”

Na América do Sul, a companhia espera que as taxas de aplicação de fertilizantes na temporada 2023/24 aumentem em relação a 2022/23.

Para todo o ano de 2023, a Nutrien reduziu o guidance de lucro líquido ajustado de uma faixa entre US$ 8,45 e US$ 10,65 por ação para um intervalo de US$ 5,50 a US$ 7,50 por ação.

