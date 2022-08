Lucro da Minerva dispara 264% no 2º tri para R$ 424,7 mi

reuters 10/08/2022 - 18:23 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, reportou lucro líquido de 424,7 milhões de reais para o segundo trimestre, um salto de 264% ante igual período do ano anterior, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou 778 milhões de reais, aumento de 42,8%.

Com isso, o conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de 128,1 milhões de reais na forma de dividendos intercalares, perfazendo um provento de 0,22 real por ação. O pagamento será efetuado em 29 de agosto de 2022, e as ações da empresa serão negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 18, disse a em relatório.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)