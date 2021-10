Lucro da Marfrig mais que dobra no 3º tri para R$ 1,67 bi com operação na América do Norte

Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – A Marfrig Global Foods reportou lucro líquido de 1,67 bilhão de reais no terceiro trimestre, uma expressiva alta de 148,7% ante o mesmo período do ano passado, em meio a fortes resultados da operação da empresa na América do Norte, conforme balanço divulgado nesta terça-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 4,73 bilhões de reais no período, com salto de 115,6% no ano a ano, sendo que 95% do valor se deve ao Ebitda da unidade norte-americana que compensaram as adversidades no Brasil.

A Operação América do Norte — liderada pela americana National Beef — registrou novos recordes de resultados, beneficiada pela recomposição dos estoques da cadeia de food-service, o cenário econômico ainda impulsionado pelos estímulos financeiros do governo federal e pela sazonalidade do período.

“Os fundamentos da indústria permanecem a nosso favor, temos um amplo abastecimento de gado… No quarto trimestre teremos oferta parecida com a do terceiro. Não vamos ter a mesma margem Ebitda do terceiro trimestre, mas vai continuar muito forte”, disse a jornalistas o CEO da unidade norte-americana, Tim Klein.

