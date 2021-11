Lucro da M. Dias Branco cai 25,9% no 3º tri; bate recorde em receita

Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – A fabricante de massas e biscoitos M. Dias Branco informou nesta sexta-feira que teve lucro líquido de 196,6 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 25,9% no ano a ano, com recuo na demanda após o pico de consumo causado por medidas de isolamento social contra a pandemia da Covid-19.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu 286,6 milhões de reais no trimestre, baixa de 12,6% no comparativo anual.

O volume de vendas do trimestre recuou 18% em base anual, para 456 mil toneladas. Em paralelo, o preço médio dos produtos aumentou 32% no mesmo comparativo, a 4,8 reais por quilo.

“Houve retração em volumes com destaque para massas e farinha de trigo”, disse à Reuters o diretor executivo de relações com investidores da M. Dias Branco, Fábio Cefaly.

Apesar da redução nos volumes vendidos, Cefaly disse que a companhia aplicou reajustes de preço para recompor margens afetadas pelos custos com itens como o trigo.

Com isso, a receita líquida marcou recorde de 2,179 bilhões de reais no trimestre, alta de 7% sobre um ano antes.

Segundo o executivo, a companhia perdeu market share em função do ajuste nos preços, mas a liderança em biscoitos e massas permaneceu.

“Foi uma decisão nossa de proteger as margens, recompor as margens, e em algum momento deve retomar o consumo”, disse ele.

Do ponto de vista de custos, Cefaly disse que a entrada da colheita nacional de trigo não foi suficiente para aliviar as despesas, pois os preços seguem altos em função do dólar.

Cefaly ressaltou que os resultados da M. Dias Branco superam os números do mesmo intervalo de 2019, mesmo com um cenário macroeconômico mais desafiador.

(Por Nayara Figueiredo)

