Lucro da M. Dias Branco cai 6,7% e atinge R$ 217,9 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 9:32 Compartilhe

A fabricante de alimentos M. Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 217,9 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado é 6,7% menor na comparação com igual período de 2022, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 233,5 milhões, informou a companhia, na sexta-feira, 11, depois do fechamento do mercado financeiro. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu R$ 376,8 milhões, avanço de 5,5% frente aos R$ 357,1 milhões do segundo trimestre do ano passado.

A margem Ebitda ficou em 13,2%, ante 14,3% de um ano antes, recuo de 1,1 ponto porcentual. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 1,2 vez, ante 1,3 vez reportada em igual período do ano passado.

A receita líquida avançou 14,1% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,849 bilhões, ante R$ 2,497 bilhões do segundo trimestre de 2022. O crescimento de dois dígitos da receita é atribuído pela companhia, em comunicado para a imprensa e investidores, ao aumento de 5% do preço médio dos produtos na comparação anual do período e ao incremento de 8,5% do volume de vendas.

A empresa citou, no comunicado, o aumento de preço médio nas duas principais categorias (biscoitos e massas), a ampliação dos volumes em todas as categorias e o crescimento de 65,5% da receita de “outras linhas de produtos” (cookies, granolas, categorias das linhas Latinex e Jasmine) como destaques para o incremento da receita.

Tanto as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, chamada pela companhia de região de ataque, quanto a região de Defesa, formada pelas Regiões Norte e Nordeste, apresentaram alta de 14% na receita líquida na mesma base comparativa. Do montante total da receita líquida, R$ 45,6 milhões vieram da receita da empresa no exterior, o que inclui exportações e a operação no Uruguai.

Sobre a alavancagem, a M. Dias afirmou que a redução do nível de endividamento é reflexo da geração de caixa recorde no período, de R$ 512 milhões, que levou ao caixa total de R$ 1,2 bilhão, somado ao maior Ebitda. Quanto ao avanço do Ebitda, a companhia ressaltou que a margem Ebitda foi crescente ao longo do segundo trimestre, encerrando o mês de junho em 15,6% em virtude da “melhora sequencial de margem bruta e do desempenho das vendas”.

O resultado da M. Dias Branco mostra a tendência de consolidação da empresa iniciada há um ano, após a normalização do consumo de produtos derivados de farinha de trigo.

Volume de vendas

A fabricante de alimentos M. Dias Branco registrou aumento de 8,5% no volume de vendas de seus produtos no segundo trimestre deste ano na comparação com igual período do ano passado.

O volume vendido pela companhia passou de 418,5 mil toneladas para 454,1 mil toneladas. Tanto o segmento de biscoitos quanto o de massas, principais categorias da empresa, avançaram 0,8% no volume vendido, enquanto o segmento de “outros alimentos” (categoria que engloba produtos de maior valor agregado) subiram acima da média.

De biscoitos, a companhia comercializou no período 133,1 mil toneladas contra 132,1 mil toneladas do segundo trimestre do ano passado. As vendas de massas saíram de 89,4 mil toneladas para 90,1 mil toneladas. Em relação ao trimestre anterior, as vendas da companhia aumentaram 12,7%, seguindo a tendência de sazonalidade no consumo destes produtos e a recomposição sequencial dos volumes.

Apesar do maior volume vendido, a M. Dias diminuiu sua participação de mercado de massas na comparação entre o segundo trimestre de 2023 e o de 2022, enquanto avançou em biscoitos. Em massas, sua participação em volume decresceu 2,9 pontos porcentuais, para 28,1%, atribuída pela empresa a um preço médio superior ao do mercado e à redução na gramatura de itens do portfólio de 500g para 400g. No segmento de biscoitos, a participação aumentou 2,1 pontos porcentuais, para 29,9%.

Já em farinha de trigo, a participação de mercado da M. Dias em volume vendido saiu de 9,2% no segundo trimestre do ano passado para 10,1% no segundo trimestre deste ano, avanço de 0,9 ponto porcentual. Em valor, houve crescimento anual de participação de mercado em biscoitos e farinha e queda em massas. A M. Dias manteve a liderança no mercado nacional em massas e biscoitos no período.

O preço médio de todas as categorias aumentou 5% na comparação anual dos trimestres, para R$ 6,30 por quilo. Em biscoitos, o incremento no preço médio dos produtos foi de 11,8%. Em massas, de 9,5%. Em farinha e farelo, houve queda de 2,8%, e em margarinas e gorduras, o preço médio recuou 3,3%. O preço médio de outras linhas de produtos – bolos, snacks, mistura para bolo, torradas, produtos saudáveis, molhos e temperos – aumentou 7,2% entre o segundo trimestre do ano passado e o deste ano.

Acompanhando o aumento no volume de vendas, a produção da M. Dias passou de 683,4 mil toneladas no segundo trimestre de 2022 para 695,7 mil toneladas processadas no segundo trimestre deste ano. Já a capacidade total de produção foi ajustada de 1,112 milhão de toneladas para 1,078 milhão de toneladas. O nível de utilização da capacidade total de produção subiu 3 pontos porcentuais, de 61,5% para 64,5%, resultado do aumento dos volumes vendidos, segundo a empresa. Ainda como fatos relevantes do segundo trimestre deste ano, a companhia destacou a manutenção da “elevada” verticalização dos dois principais insumos: farinha de trigo e gordura vegetal em, respectivamente, 99,6% e 100%.

No período, a empresa investiu R$ 71,9 milhões, 11% acima do valor investido em igual intervalo de 2022. Do montante, 76,5% foram destinados para manutenção e 23,5% direcionados para ampliação de capacidade. Os principais aportes foram investimentos em sistemas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias