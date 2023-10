Lucro da Louis Dreyfus Company recua 14% no 1º semestre, para US$ 568 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 10:11 Compartilhe

A Louis Dreyfus Company (LDC), uma das líderes globais na comercialização e no processamento de produtos agrícolas, obteve lucro líquido de US$ 568 milhões no primeiro semestre de 2023 (encerrado em 30 de junho), recuo de 14,2% ante os US$ 662 milhões registrados em 2022, informou a companhia nesta segunda-feira, 2. A receita líquida ficou em US$ 25,8 bilhões, baixa de 14,9% em relação ao mesmo período do ano anterior (US$ 30,3 bilhões).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações continuadas ficou em US$ 1,169 bilhão, leve perda de 0,1% ante o ano anterior.

Em comunicado, a companhia disse que o resultado reflete um primeiro semestre em que os mercados mantiveram no radar a guerra entre Rússia e Ucrânia, assim como as preocupações com a recessão e as perspectivas incertas de tamanho das safras agrícolas ao redor do mundo.

Além disso, os preços dos principais produtos comercializados pela empresa diminuíram no semestre, com exceção do café robusta, açúcar, arroz e sucos cítricos.

Quanto ao câmbio, o mercado foi marcado pela valorização do dólar dos EUA no primeiro semestre de 2023 em relação à maioria das moedas em que o grupo realiza transações, exceto pelo Real, destaca a nota.

O CEO da LDC, Michael Gelchie, afirmou que, no cenário “turbulento” do comércio internacional, a companhia continuou com foco “em manter as cadeias de abastecimento essenciais de alimentos, ração, fibras e ingredientes em movimento de maneira segura, confiável e responsável”, escreveu.

Gelchie destacou, ainda, os investimentos para adquirir uma participação em um terminal de exportação de açúcar no porto de Santos, litoral de São Paulo, além da expansão do negócio de grãos na Austrália.

Além disso, a LDC anunciou em março a meta de redução de 33,6% nas emissões de gases de efeito estufa, acrescentou o CEO.

